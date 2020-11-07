«Газпром-нефть» остановила 66 скважин из-за пожара на внутрипромысловом нефтепроводе на Еты-Пуровском месторождении

Как сообщили ТАСС в компании, после ликвидации возгорания фонд скважин планирует запустить в течение 12 часов. По данным прокуратуры ЯНАО, сейчас аварийный участок Перекрыт, ведутся аварийно-восстановительные работы. Прокуратура ведет проверку соблюдения требований природоохранного законодательства.