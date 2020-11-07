«Газпром-нефть» остановила 66 скважин из-за пожара на внутрипромысловом нефтепроводе на Еты-Пуровском месторождении

Как сообщили ТАСС в компании, после ликвидации возгорания фонд скважин планирует запустить в течение 12 часов. По данным прокуратуры ЯНАО, сейчас аварийный участок Перекрыт, ведутся аварийно-восстановительные работы. Прокуратура ведет проверку соблюдения требований природоохранного законодательства.
2020-11-07T16:32:19+03:00
2020-11-07T16:32:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2738286-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:32, 07 ноября 2020
Загрузка комментариев...