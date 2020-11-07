Массовое отравление людей произошло в Махачкале

По данным дагестанского Минздрава, с 3 по 7 ноября, госпитализировали почти 40 посетителей одного и того же кафе. Среди отравившихся 12 детей разного возраста. Сейчас в заведении проводится проверка соблюдения санитарных норм. Дело расследуют специалисты Роспотребнадзора. У отвавившихся, по предварительным данным анализов, выявлена сальмонелла.
2020-11-07T16:31:40+03:00
2020-11-07T16:31:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 07 ноября 2020
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