ВОЗ заявила, что инфицирование коронавирусом у норок зафиксировано, кроме Дании, еще в пяти странах

При этом животные заражаются COVID-19 от людей, сообщили в пресс-службе организации.

Норки были инфицированы в результате контакта с людьми – носителями коронавируса. В ВОЗ считают, что звери могут действовать как резервуар, передавая вирус между собой, и представляют риск передачи его от норки к человеку. Затем люди могут передавать этот вирус среди населения. Также не исключено, что может произойти обратная утечка – передача Ковид 19 от человека норке.

На данный момент случаи инфицирования норок зафиксировали на фермах в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. Помимо норок, вирус выявили во время тестов у собак, домашних кошек, львов и тигров.

По мнению экспертов организации, на настоящий момент специалистам не ясно, какие последствия могут иметь мутации, происходящие во время передачи вируса от человека к норке и обратно.

Ранее в Дании выявлены более 200-т случаев передачи нового коронавируса от норок человеку. Из-за этого в стране решили уничтожить 17 миллионов зверьков.