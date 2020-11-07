Новым главой минздрава Омской области назначили главврача больницы, куда госпитализировали Алексея Навального

Как следует из постановления на сайте областного правительства, Александр Мураховский сменил на этом посту Ирину Солдатову, отправленную в отставку на фоне инцидента с бригадами скорой помощи. Они привезли больных к зданию Минздрава из-за переполненных больниц.

Назначение главврача омской больницы, где лечили политика Алексея Навального, Александра Мураховского на должность главы регионального Минздрава абсолютно политическое. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Венедиктов отметил, что сейчас Мураховскому придется решать ряд сложных задач, связанных с решением проблемы коронавируса в регионе.

Навальный был госпитализирован в реанимационное отделение омской больницы после того, как почувствовал себя плохо в самолете. Спустя двое суток по настоянию жены его отправили в немецкую клинику. Германия заявила, что оппозиционера отравили, Россия это отрицает.

