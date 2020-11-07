Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Люберцах, есть жертвы, сообщил «Интерфаксу» информированный источник в субботу.
«В Люберцах совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Цесна. Погибли пилот и пассажир»,— сказал
он. Собеседник агентства отметил, что посадка была совершена вблизи поселка Чкаловский.
Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Московской области
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Люберцах, есть жертвы, сообщил «Интерфаксу» информированный источник в субботу.