Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Московской области

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Люберцах, есть жертвы, сообщил «Интерфаксу» информированный источник в субботу.



«В Люберцах совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Цесна. Погибли пилот и пассажир»,— сказал

он. Собеседник агентства отметил, что посадка была совершена вблизи поселка Чкаловский.