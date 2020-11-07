Президент Александр Лукашенко объявил, что Белоруссия стала ядерной державой

Такое заявление он сделал на открытии БелАЭС.

В Гродненской области проходит церемония подключения первого блока Белорусской АЭС к энергетической системе страны. Президент Александр Лукашенко назвал это историческим моментом, — сообщает агентство «БелТа». Глава государства также выразил уверенность, что со со временем БелАЭС не будет вызывать нареканий у соседей Белоруссии. Лукашенко заключил, что пройдёт немного времени, и граждане до конца осознают, «какой подвиг совершили при поддержке наших братьев».

Аэтомную электростанцию строили с 2011-ого года. Главным подрядчиком была российская госкорпорация «Росатом». По данным агентства РИА «Новости» Лукашенко предложил ей создать в Белоруссии отдельное дочернее предприятие.

Ранее предполагалось, что БелАЭС будет работать в том числе и на экспорт. В качестве возможных покупателей назывались страны Балтии. Тем не менее, в начале сентября они пообещали перестать закупать электричество у Белоруссии после запуска этой станции. Помимо Латвии, Литвы и Эстонии в бойкоте участвует и Польша. В этих странах считают, что во время строительства атомной станции были допущены нарушения международных норм безопасности.

Проект белорусской АЭС подразумевает два реактора. Второй должен будет заработать в 2022-ом году.