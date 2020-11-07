Российские торговые сети планируют к Новому году сдержать цены на товары

В сообщении Ассоциации компаний розничной торговли говорится, что это будет сделано несмотря на «существенные издержки торговли, связанные с противодействием распространению коронавируса. Запросы производителей и поставщиков на изменение закупочных цен рассматриваются в индивидуальном порядке, в том числе с привлечением Федеральной антимонопольной службы.

Как сообщает ТАСС, АКОРТ считает колебания цен относительно прошлого года несущественными и не видит предпосылок для изменения стоимости товаров по другому сценарию.