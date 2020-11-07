В Дагестане около 40 посетителей кафе быстрого питания попали в больницу с отравлением

У пациентов выявлена сальмонелла – сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. По согласованию с прокуратурой проводится внеплановая проверка кафе, по результатам которой уже нашли многочисленные нарушения санитарного законодательства. Работа заведения приостановлена. Материалы проверки направлены следствию.

