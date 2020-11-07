Сегодня в Белорусской столице прошли Марш медиков и Женский марш. Правозащитный центр «Весна» пишет, что первый должен был начаться в полдень, а второй спустя пару часов. Однако силовики начали задержания когда люди еще только начали собираться.
В стране с начала августа не утихают митинги, начавшиеся после того, как ЦИК на президентских выборах отдал победу действующему главе государства Александру Лукашенко. Самые массовые традиционно проходят на выходных.
Правозащитники насчитали более 30 задержанных на акциях в Минске
Сегодня в Белорусской столице прошли Марш медиков и Женский марш. Правозащитный центр «Весна» пишет, что первый должен был начаться в полдень, а второй спустя пару часов. Однако силовики начали задержания когда люди еще только начали собираться.