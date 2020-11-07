Правозащитники насчитали более 30 задержанных на акциях в Минске

Сегодня в Белорусской столице прошли Марш медиков и Женский марш. Правозащитный центр «Весна» пишет, что первый должен был начаться в полдень, а второй спустя пару часов. Однако силовики начали задержания когда люди еще только начали собираться.

В стране с начала августа не утихают митинги, начавшиеся после того, как ЦИК на президентских выборах отдал победу действующему главе государства Александру Лукашенко. Самые массовые традиционно проходят на выходных.