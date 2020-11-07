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15:08, 07 ноября 2020

Несколько сотен человек под красными флагами пришли к крейсеру «Аврора» в Петербурге

Несколько сотен человек под красными флагами пришли к крейсеру «Аврора» в Петербурге, чтобы отметить годовщину Октябрьской революции. Полиция не мешала собравшимся.

Горожане с флагами и шариками подходили к месту стоянки крейсера через длинный коридор, который полиция построила из временных заборчиков вдоль набережной. Накануне секретарь Петербургского горкома КПРФ Ольга Ходунова сказала, что Смольный не согласовал акцию, однако лично она возложит цветы к памятному знаку у стоянки «Авроры» в час дня. К этому же времени подошли и другие участники, всего на набережной собрались более трёхсот человек. Они пели революционные песни и оставляли красные гвоздики у стелы в честь легендарного корабля. Несколько ораторов произнесли короткие речи. Они полагались лишь на силу своего голоса, поскольку полиция не разрешила звукоусиление. Сами полицейские пользовались мегафоном, когда предлагали гражданам разойтись. Впрочем, они стали делать это, лишь когда решили, что собравшиеся закончили встречу. По цепи сотрудников пошла команда перекрыть движение, чтобы горожане могли быстрее покинуть набережную. На акции никого не задержали.

Тем временем два петербургских активиста организации «Марксистская тенденция» попали в полицию на другом мероприятии в честь 7 ноября. По данным портала ОВД-Инфо их доставили в отделение, чтобы взять объяснения.

Российские коммунисты впервые отказались от массовых акций в честь годовщины Октябрьской революции. Этим утром на Красной площади в Москве представители левых сил возложили цветы, однако основные мероприятия сегодня проходят в онлайн-режиме из-за эпидемии.  



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