В центре Москвы активисты движения «Другая Россия Эдуарда Лимонова» вывесили баннер с нецензурным содержанием, обращённым к властям. Четыре человека задержаны. Черный транспарант, на нем нецензурное прилагательное, обозначающее слово нехорошее и дальше «шапито». Ниже портреты президента Путина, экс-премьера Медведева, мэра Москвы Собянина, директора ФСБ Бортникова и ряда других высокопоставленных лиц. Баннер развернули над входом в цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре. Акцию устроили представители движения «Другая Россия Эдуарда Лимонова». Их соратники поясняли в соцсетях, что так нацболы* собираются выразить отношение к цирковому представлению, которое власти «ежедневно устраивают в стране». Акцию также приурочили к 103-летию со дня Октябрьской революции. Охранники цирка активистов задержали и передали полиции. Издание Медиазона со ссылкой на телеграм-канал Апология протеста сообщает о четырех задержанных, всех отвезли в ОВД «Тверское».

Помимо активистов «Другой России Лимонова» полиция задержала сегодня на пикетах в Москве двух активистов движения «Левый фронт» и несколько участников встречи сторонников ЛДПР. Задержания прошли также на митинге коммунистов в Тюмени, сообщает издание Медиазона.

* — члены запрещенной в РФ организации