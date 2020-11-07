В России число жертв коронавируса, по данным оперативного штаба, превысило 30 тысяч

Согласно обновленной статистике за минувшие сутки снова выявлено более 20 тысяч новых случаев заболевания. При этом Росстат приводит другие цифры летальности инфекции. Ведомство сообщило о росте смертности от коронавируса в сентябре на четверть.
2020-11-07T15:03:12+03:00
2020-11-07T15:03:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:03, 07 ноября 2020
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