Актера Михаила Ефремова этапировали в белгородскую колонию

Об этом агентству «Интерфакс» рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. Ранее член ОНК Марина Литвинович сообщала, что артист, осужденный на 7,5 лет лишения свободы по делу о смертельном ДТП, просил оставить его отбывать наказание в хозяйственном отряде московского СИЗО-5. Там он в числе прочего хотел создать тюремный театр.

Авария с участием Ефремова произошла в начале лета на Садовом кольце. Джип артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позже умер в больнице. Сам Ефремов был пьян.

Глава МВД Владимир Колокольцев сказал, что актер Михаил Ефремов понес заслуженное наказание. Колокольцев также высказал надежду, что в новом КоАП закрепят норму, согласно которой после повторного случая вождения в нетрезвом виде у водителя будет изыматься автомобиль.