Эксперты предупредили россиян о мошенническом видео, которое использую для кражи денег с банковских карт

Ролик смонтирован из кадров выступлений федеральных чиновников и начинается как выпуск новостей. В конце дается инструкция по получению пособий и прикрепляется ссылка на сайт, имитирующий портал госорганов. Для получения денег граждан просят ввести личные данные и номер карты. Об этом агентству «РИА Новости» рассказала эксперт национального центра финансовой грамотности. По ее словам, мошенники рассылают видео в смс, мессенджерах или по электронной почте.
2020-11-07T14:33:48+03:00
2020-11-07T14:33:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 07 ноября 2020
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