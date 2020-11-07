Эксперты предупредили россиян о мошенническом видео, которое использую для кражи денег с банковских карт

Ролик смонтирован из кадров выступлений федеральных чиновников и начинается как выпуск новостей. В конце дается инструкция по получению пособий и прикрепляется ссылка на сайт, имитирующий портал госорганов. Для получения денег граждан просят ввести личные данные и номер карты. Об этом агентству «РИА Новости» рассказала эксперт национального центра финансовой грамотности. По ее словам, мошенники рассылают видео в смс, мессенджерах или по электронной почте.