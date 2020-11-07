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14:08, 07 ноября 2020

В Одессе объявили траур после смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого

Он умер накануне в возрасте 86 лет. На сайте городского совета говорится, что «в связи со смертью выдающего одессита, который прославил Одессу на весь мир» будут приспущены флаги с траурными лентами.

Причины смерти Жванецкого пока не называют. Прощание с ним будет закрытым из-за эпидемии коронавируса.

Михаил Жванецкий наравне с Аркадием Райкиным и Владимиром Высоцким был доступен для понимания широкой публики, при этом его произведения обладали большой глубиной. Об этом на своей странице в Facebook рассказал друг Жванецкого, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин. При всей сложности и многогранности своего творчества Михаил Жванецкий умел поднимать дух, отметил Константин Райкин.



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