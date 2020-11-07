Александр Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой в связи с запуском атомной электростанции

«Все так буднично, как будто метро построили», – сказал глава государства, отметив между тем, что это «исторический момент». Запуск, по его словам, позволит привлечь в республику передовые технологии и активнее развивать другие сферы промышленности, в том числе производство электротранспорта. Его цитирует агентство БелТА.

Ранее в Европе раскритиковали планы Минска, опасаясь «ядерного» соседства. Страны Прибалтики на фоне протестов в республике заявили, что не будут покупать у Белоруссии электроэнергию. При этом проект был рассчитан на экспорт энергоресурсов.