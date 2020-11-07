Главврач Омской больницы, куда госпитализировали Алексея Навального, назначен министром здравоохранения региона

Это следует из постановления на сайте областного правительства. Александр Мураховский сменил Ирину Солдатову, которая была отправлена в отставку на фоне инцидента с бригадами скорой помощи. Они привезли больных к зданию Минздрава из-за переполненных больниц.

Навальный был госпитализирован в реанимационное отделение омской больницы после того, как почувствовал себя плохо в самолете. Спустя двое суток по настоянию жены его отправили в немецкую клинику. Германия заявила, что оппозиционера отравили, Россия это отрицает.

Ранее Мураховский утверждал, что политика никто не травил, у него просто был нарушен обмен веществ.

Александр Мураховский работает врачом в разных омских больницах с 1995-ого года. С 2012-ого он также дважды избирался в городской совет от партии «Единая Россия».