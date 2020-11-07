Московская мэрия не собирается закрывать ночные клубы

Также систему регистрации, которая действует в подобных заведениях, расширят и на некоторые государственные ведомства.

Информации о закрытии ночных заведений пока нет, — сказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Он также напомнил, что уже больше месяца в клубах, барах и других местах, которые открыты в ночное время, работает система регистрации посетителей по СМС или с помощью специального электронного кода. По словам чиновника, сейчас её используют более чем в четырёх тысячах предприятий, в зданиях правительства Москвы, а со следующей недели регистрироваться нужно будет и во время посещений префектур и управ столицы.

Немерюк подчеркнул, что это не запретительная и не контрольная система, а скорее информативная. Она, по словам чиновника, позволяет оповестить людей о том, что они в одно время были в том же заведении, что и люди, у которых выявили коронавирусную инфекцию. Вчера руководитель Главконтроля Москвы говорил, что пока что эта система работает без сбоев.

В минувший понедельник о присоединении к системе регистрации посетителей объявили и почти во всех крупных сетевых ресторанах Москвы. Это должно произойти в ближайшие дни.