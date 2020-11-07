Согласно указу, который публикует правительственный вестник Resmi Gazete, вместо Мурата Уйсала эту должность занял Наджи Агбал – бывший глава стратегического и бюджетного управления администрации президента страны. До этого он несколько лет был министром финансов.
На этой неделе курс национальной валюты опустился ниже 8,5 лир за доллар.
На фоне рекордного падения курса лиры президент Турции отправил в отставку главу Центробанка
Согласно указу, который публикует правительственный вестник Resmi Gazete, вместо Мурата Уйсала эту должность занял Наджи Агбал – бывший глава стратегического и бюджетного управления администрации президента страны. До этого он несколько лет был министром финансов.