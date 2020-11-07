На фоне рекордного падения курса лиры президент Турции отправил в отставку главу Центробанка

Согласно указу, который публикует правительственный вестник Resmi Gazete, вместо Мурата Уйсала эту должность занял Наджи Агбал – бывший глава стратегического и бюджетного управления администрации президента страны. До этого он несколько лет был министром финансов.

На этой неделе курс национальной валюты опустился ниже 8,5 лир за доллар.