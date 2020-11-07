США, по данным саудовской прессы, создают новую военную базу на северо-востоке Сирии

Газета «Аш-Шарк аль-Аусат» пишет, что ее оборудуют на возвышенности на берегу Евфрата напротив позиций сирийских войск и шиитских формирований, поддерживаемых Ираном. Населенный пункт Эль-Багуз, возле которого располагается база, называют последним оплотом террористов в этой части страны. Он был освобожден прошлой весной силами курдских отрядов при поддержке ВВС западной коалиции.

Всего на северо-востоке Сирии девять американских военных баз.