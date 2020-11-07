Четыре человека стали жертвами пожара в центре Самары

Еще четверо пострадали – сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС. Информация о возгорании поступила в половину девятого утра по местному времени, пожарным потребовалось больше часа, чтобы локализовать пожар на площади 500 квадратных метров. Огнем оказались охвачены второй этаж и мансарда жилого дома. Предварительно причиной пожара называют неисправность электропроводки. Очаг находился в электрическом шкафу.
2020-11-07T13:34:34+03:00
2020-11-07T13:34:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 07 ноября 2020
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