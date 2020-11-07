Система QR-кодов заработает для сотрудников и посетителей префектур и управ Москвы с 12 ноября

Соответствующий указ уже подписан, сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. Сейчас, по его данным, система электронной регистрации работает в зданиях правительства Москвы – в 40 организациях. Всего к ней присоединились более 4 тысяч предприятий.

Впервые система была введена на позапрошлой неделе. Ее обязали использовать ночные заведения – клубы и бары. При выявлении коронавируса у одного из посетителей, всем остальным, находившимся вместе с ним в одном помещении, приходят сообщения о возможном контакте.