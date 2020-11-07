Российские коммунисты впервые отказались от массовых акций в честь годовщины Октябрьской революции

Этим утром на Красной площади представители левых сил возложили цветы, однако основные мероприятия сегодня проходят в онлайн-режиме. Так, в интернете транслируют торжественное собрание фракции КПРФ. Ее лидер Геннадий Зюганов в ходе выступления сказал, что в последнее время России приходится сталкиваться с новыми серьезными вызовами. Он призвал объединиться вокруг партии. Зюганов также отметил важность сохранения совхоза имени Ленина в Подмосковье.