Баку сообщил о взятии под контроль еще полутора десятков сел в Нагорном Карабахе

Азербайджанские силы все ближе к городу Шуши.

Шуши — это и символический, и стратегический ключ к Нагорному Карабаху. Практически неприступная скала в самом центре непризнанной республики — это важная высота над столицей, Степанакертом. Во время первой Карабахской войны именно там были расположены азербайджанские установки «Град», которые многие месяцы обстреливали город. И взятие армянскими восками Шуши в мае 1992 года стало переломным моментом войны. Теперь же, если город будет взят азербайджанской армией, Степанакерт останется беззащитным, также может быть отрезана единственная дорога, которая ведет из Карабаха в Армению. Кроме того, обе стороны считают Шуши культурной столицей региона. Крепость стоит с XVIII века, в городе были и церкви, и мечети, и знаменитый театр. Властям непризнанной республики в последние годы удалось много восстановить. А азербайджанское руководство все это время открыто называло Шуши главной своей целью в Нагорном Карабахе.

С начала октября Шуши подвергался постоянным обстрелам ударам с воздуха, значительная часть города снова разрушена.