Джо Байден рассчитывает набрать больше голосов выборщиков, чем требуется для победы на президентских выборах

Кандидат от Демократической партии выступил с кратким обращением к американцам после того, как стало известно, что он лидирует в ряде ключевых штатов, где продолжается обработка бюллетеней.

Исход выборов окончательно не определен, однако, согласно подсчетам, кандидат от Демократической партии Джо Байден стоит на пороге получения необходимых 270 голосов выборщиков. Штаб Дональда Трампа настаивает на пересчете голосов в некоторых ключевых штатах. Пока американский лидер сохраняет теоретические шансы на переизбрание.

При этом, по данным американской прессы, окружение действующего главы Белого дома советует ему готовится к поражению. При этом, как утверждают источники газеты The Washington Post, президент, скорее всего, не будет признавать поражение в традиционном формате.