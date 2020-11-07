Главный врач больницы в Омске, в которой после отравления лечили Навального, стал министром здравоохранения региона

Главный врач больницы в Омске, в которой после отравления лечили политика Алексея Навального, стал министром здравоохранения региона. Это произошло вскоре после отставки предыдущего руководителя ведомства после ЧП со скорыми.

Министром Александра Мураховского назначил губернатор Омской области Александр Бурков. Он пару дней назад отправил в отставку Ирину Солдатову. В конце октября в Омске произошёл скандал — скорые многие часы не могли доставить двух тяжелобольных пожилых пациентов с коронавирусом в больницы — там жаловались на отсутствие мест. В итоге бригады привезли больных к зданию минздрава региона, включив сирены, после этого заражённых с обширным повреждением лёгких положили в больницу. Место Солдатовой займет человек, ставший известным на всю страну в августе. Первая городская больница Омска, которой руководил Мураховский, оказалась в центре внимания, поскольку именно туда с борта самолета летевшего из Томска в Москву туда был госпитализирован отравленный политик Алексей Навальный. В кабинете главного врача больницы собирались люди в штатском, СМИ сообщали что там был начальник управления МВД Омской области. Мураховский отказывался разглашать имена силовиков и причины их визита, он утверждал, что эти люди на процесс лечения политика не влияли. Прессе состояние оппозиционера, который находился в коме, Мураховский объяснял нарушением обмена веществ с резким падением сахара в крови.

Политика его родным и соратникам удалось через пару дней перевезти на лечение в Германию, позже власти этой страны объявили, что Навальный был отравлен ядом из группы Новичок. Он позже дал понять, что недоволен руководством больницы, а брат политика Олег обвинил Мураховского «в наглой лжи всему миру». Отмечу, что новый министр здравоохранения депутат горсовета Омска и входит во фракцию «Единой России».



В сфере здравоохранения Мураховский работает с середины 90-х годов.