Росстат объявил, что в сентябре смертность от коронавируса выросла на четверть

Темпы распространения болезни тем временем постепенно увеличиваются.

Коронавирусная инфекция в первый месяц осени стала причиной смерти 5 199 человек, — сообщили сегодня в Росстате. Получается, что за всю эпидемию, не считая октября и последней недели, по данным ведомства скончались более 55-ти тысяч заразившихся. Это, как уточняет журнал Forbes, примерно в два с половиной раза больше, чем следует из статистики, которую публикует оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее там уже объясняли разницу между данными двух ведомств. Представитель штаба говорил, что они пользуются разными методиками подсчета.

Соответственно этим утром в ведомстве объявили, что по стране за сутки заболели 20 396 человек. Это немногим меньше вчерашнего показателя, который был максимальным за всё время эпидемии. Больше всего новых случаев — в Москве, где каждый день объявляют о пяти-шести тысячах заболевших. За ней идут Санкт-Петербург и Подмосковье.

В свою очередь скончались от новой болезни еще 364 человека. По официальным данным, количество жертв эпидемии в России сегодня превысило тридцать тысяч.

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия находится на четвёртом месте в мире по количеству выявленных случаев. Всего по стране их было в районе миллиона семисот тысяч. Почти столько же у Франции, которую исследователи ставят на пятое место.

Данные, которые приводит Росстат по смертности от коронавируса, занижены, уверен демограф Алексей Ракша. Практика выбора первопричины смерти из нескольких распространена во всем мире, отметил Ракша.

По оценкам Минздрава, на данный момент новым коронавирусом заражены больше 900 тысяч россиян. Глава ведомства Михаил Мурашко в интервью «Первому каналу» рассказал, что основная часть переносит заболевание дома. Мурашко в очередной раз обратил внимание граждан на важность соблюдения мер безопасности.

Большинство заболевших игнорируют ограничения, введенные из-за эпидемии – отметила глава Роспотребнадзора. По словам Анны Поповой, чаще всего люди заражаются в общественном транспорте. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Попова призвала россиян встречать приближающиеся новогодние праздники дома или на даче.