В Минске милиция начала задержания на марше медиков

В автозаки попали уже несколько десятков человек, сообщает агентство ТАСС. Участники акции пытались собраться неподалеку от первой клинической больницы белорусской столицы рядом с проспектом Независимости. После того, как сюда пришли полсотни человек, милиция начала задержания.

В стране с начала августа не утихают митинги, начавшиеся после того, как ЦИК на президентских выборах отдал победу действующему главе государства Александру Лукашенко. Самые массовые традиционно проходят на выходных.