В конце года с космодрома Куру должен пройти запуск «Союза» с разведывательных спутников Франции

Старт должен был состояться еще в апреле, однако его переносили из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат» и ситуацией с пандемией коронавируса. Первый разведывательный аппарат такого типа был выведен на орбиту еще два года назад. Как ожидается, после грядущего запуска, спутники заменят своих устаревших предшественников в космосе.