В конце года с космодрома Куру должен пройти запуск «Союза» с разведывательных спутников Франции

Старт должен был состояться еще в апреле, однако его переносили из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат» и ситуацией с пандемией коронавируса. Первый разведывательный аппарат такого типа был выведен на орбиту еще два года назад. Как ожидается, после грядущего запуска, спутники заменят своих устаревших предшественников в космосе.
2020-11-07T12:35:32+03:00
2020-11-07T12:42:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:35, 07 ноября 2020
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