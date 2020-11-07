Премьер-министр упростил оформление пособий опекунам и попечителям

Согласно постановлению Михаила Мишустина, они смогут оформлять выплаты и льготы для своих подопечных через портал госуслуг. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Из пояснения следует, что теперь гражданам не придется предоставлять документы, подтверждающие статус попечителя или опекуна. Госорганы сами будут получать эту информацию через Единую информационную систему социального обеспечения.

