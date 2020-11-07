Американские биржи показали рекордный недельный рост с весны

Это произошло на фоне выборов президента США. Голосование состоялось 3 ноября, сейчас продолжается обработка бюллетеней.

Как следует из данных торгов, за неделю промышленный индекс Dow Jones и индекс широкого рынка S&P 500 выросли примерно на 7%, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq – на 9%.

Ранее стало известно, что кандидат от Демократической партии Джо Байден обошел своего оппонента в ключевых штатах Пенсильвания и Джорджия. Штаб Дональда Трампа настаивает на том, что при подсчете голосов были допущены нарушения.