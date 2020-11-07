Во Франции еще трем фигурантам резонансного дела об убийстве учителя предъявлены обвинения

Источники агентства France Press сообщают, что речь идет о двух молодых людях 18 лет и 17-летней девушке, которых следствие считает причастными к «соучастию в террористическом акте». Прокуратура требовала заключить их под стражу, однако девушку отпустили под надзор. Общее число граждан, которым предъявлены обвинения по этому делу, достигло десяти.

Убийство было совершено в середине октября. Уроженец Москвы чеченского происхождения обезглавил учителя, показавшего в рамках урока о свободе слова карикатуры на пророка Мухаммеда.

