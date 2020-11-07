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12:07, 07 ноября 2020

Мероприятия в честь годовщины Октябрьской революции сегодня в основном проходят в онлайн-режиме

Это связано с эпидемией коронавиуруса. Впрочем, этим утром на Красной площади в эти минуты представители левых сил возложили цветы в честь годовщины Октябрьской революции, а в течение дня запланированы пикеты.

Петербургские коммунисты сегодня возложат цветы к памятному знаку у Крейсера «Аврора» на берегу Невы. Смольный не согласовал массовую акцию, однако это не помешает отметить годовщину Октябрьской революции, рассказала первый секретарь петербургского горкома КПРФ Ольга Ходунова. Накануне Смольный объявил об ужесточении коронавирусных ограничений. Новые меры по противодействию инфекции начнут действовать с понедельника.



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