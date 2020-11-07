Окружение Дональда Трампа, по данным американской прессы, советует ему готовится к поражению на выборах

При этом, как утверждают источники газеты The Washington Post, действующий глава Белого дома, скорее всего, не будет признавать поражение в традиционном формате.

Исход выборов окончательно не определен, однако, согласно подсчетам, кандидат от Демократической партии Джо Байден стоит на пороге получения необходимых 270 голосов выборщиков. Штаб Трампа настаивает на пересчете голосов в некоторых ключевых штатах.

В случае победы на выборах в США кандидат Джо Байден выстроит грамотную внешнюю политику, для этого у него есть богатый опыт и необходимые ресурсы. Об этом в эфире «Эха» рассказал бывший посол США в России Майкл Макфол. Майкл Макфол подчеркнул, что не связан с предвыборной кампанией Байдена, поскольку не имеет на это права.