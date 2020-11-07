В России, по данным оперативного штаба, снова более 20-ти тысяч заражённых коронавирусом за сутки

Такую цифру выявляют уже второй день подряд.

Ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной. За минувшие сутки новую инфекцию выявили у почти 20 400 заражённых, отчитался оперативный штаб. В лидерах Москва, где за прошедший день число инфицированных выросло больше чем на 5800 человек. Петербург снова обновил максимум по числу заражённых. В северной столице за сутки выявили еще почти 1600 новых случаев. Далее идут Подмосковье — более 600, следом Нижегородская и Архангельская области. По сравнению с предыдущим днём ситуация не сильно изменилась, накануне в России выявили почти 20 600 больных коронавирусом, максимум за весь период пандемии. Сегодня чуть меньше. За минувший день умерли 364 заражённых. Больше всего в Москве 75, в Петербурге зарегистрировано 53 летальных случая, от коронавируса скончались жители Ростовской и Нижегородской областей, Подмосковья, ряда других регионов. Агентство ТАСС отмечает, что коэффициент распространения коронавируса то есть сколько людей в среднем может заразить один инфицированный до его изоляции вырос как по Москве, так и по всей стране и достиг максимума с начала месяца.

В России число заражённых за всё время пандемии превышает миллион семьсот тысяч, скончались более 30-ти тысяч человек, сообщили в оперативном штабе. На фоне роста числа инфицированных глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести новогодние праздники дома.