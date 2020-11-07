Министерство промышленности и торговли предлагает начать следующей весной эксперимент по маркировке пива

В проекте постановления говорится, что он продлится до февраля 2022 года. В перечень слабоалкогольных напитков, участвующих в эксперименте, также внесены сидр, пуаре и медовуха.

Ассоциация производителей пива ранее предупредила, что затраты отрасли на установку оборудования для маркировки могут составить сотни миллионов долларов. Сейчас в России в обязательном порядке маркируют меховые изделия, табачную продукцию, обувь, лекарства, парфюмерию и фототовары. До конца года начнется цифровая маркировка шин и покрышек.