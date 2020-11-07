Число заболевших коронавирусом в мире превысило 49 миллионов человек

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, умерли уже более миллиона 200 тысяч инфицированных.

В топ стран по количеству зараженных входят США, Индия и Бразилия. Россия, где, по официальной статистике с начала пандемии инфицированы уже более миллионов 700 тысяч человек, занимает четвертое место. К ней стремительно приближается Франция.