Мошенники изобрели новый способ хищения денег с банковских карт россиян

Преступники пытаются украсть средства с помощью фальшивого видеоролика, смонтированного из кадров пресс-конференции правительства. В него включены фрагменты выступлений министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы министерства цифрового развития Максута Шадаева, а также руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова. О новом способе обмана агентству РИА рассказала эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова. По её словам, фейковый ролик начинается как выпуск новостей с высказываниями чиновников, а в конце видео даётся инструкция якобы по получению пособия и ссылка на ложный сайт, который имитирует работу госорганов. Для получения выплаты от государства на нём просят ввести личные данные и номер банковской карты. После этого деньги с карточки списываются, выплат разумеется никто не получает, рассказала эксперт. Она уточнила, что ссылка на ролик приходит в СМС-сообщении, мессенджерах, по электронной почте, публикуют ее и на некоторых сайтах.

Эксперты отмечают всплеск интернет— и телефонного мошенничества в период пандемии коронавируса. Людям советуют не переходить по сомнительным ссылкам и не раскрывать данные банковской карты.