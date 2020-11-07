Бои в Нагорном Карабахе проходят всё ближе к городу Шуши

Это второе по численности поселение в непризнанной республике.

Министерства обороны Азербайджана и Армении объявили, что боевые столкновения проходили минувшей ночью на всех ключевых точках фронта. Так в Баку сказали, что им удалось нанести противнику значительные потери и заставить его отступить в некоторых местах . В свою очередь в Ереване утверждают, что тактическая ситуация на всех направлениях пока не изменилась. Там также отметили, что наиболее ожесточённые бои проходят у города Шуши, который находится в самом центре непризнанной республики.

Интернет-издание «Медуза» называет это поселение краеугольным камнем всей армянской обороны. По оценке экспертов, если Азербайджан возьмёт Шуши, то это станет решающим моментом в карабахском конфликте.

При этом, в представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сегодня сказал, что карабахским военным удалось переломить ситуацию и убить около сотни азербайджанских диверсантов. Он подчеркнул, что «Шуши не может пасть».

Военные действия в Карабахе не прекращаются с 27-ого сентября. Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, а затем обвиняли друг друга в несоблюдении режим прекращения огня.