Представители КПРФ и других левых сил возлагают сегодня цветы к Мавзолею в знак памяти событий 1917 года

Как рассказал «Эху Москвы» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, на акции присутствуют несколько сотен человек. Организаторы обещают провести еще ряд мероприятий, большая часть из которых пройдет дистанционно. Трансляция будет организована на сайте КПРФ.