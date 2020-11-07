Суд арестовал экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала в Подмосковье

Источник агентства ТАСС утверждает, что обеспечительная мера наложена на участок общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров и расположенный на нем большой почти достроенный дом. Адвокат назвал это решение необоснованным и уже обжаловал его.

Фургал был задержан в июле по обвинению в организации убийств 15-летней давности. Сам экс-губернатор свою вину отрицает. В регионе проходят акции в его поддержку. Сторонники бывшего главы Хабаровского края вышли на улицы и сегодня несмотря на похолодание и выпавший в городе снег.