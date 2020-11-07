Главврач омской больницы, куда в августе госпитализировали Алексея Навального, стал министром здравоохранения области

Главврач омской больницы, куда в августе госпитализировали политика Алексея Навального, стал министром здравоохранения области. Губернатор уже подписал соответствующее распоряжение.

В правительстве Омской области объявили, что главный врач двух городских больниц Александр Мураховский как доктор и руководитель понимает все процессы, происходящие в здравоохранении, особено организацию работы скорой помощи. Чиновники считают её одним из ключевых направлений для стабилизации системы здравоохранения в регионе.

Предыдущего министра Ирину Солдатову уволили из-за проблем как раз в этой области. Она ушла в отставку после того, как в конце прошлого месяца две бригады скорой приехали к зданию министерства здравоохранения Омской области и сказали, что им некуда вести людей с высоким процентом поражения лёгких. По их словам, больницы брать пациентов отказывались.

Каким образом эту проблему планирует решать теперь уже министр Мураховский пока не известно. Решение о своём назначении пока что не комментировал. Интернет-издание «Вечерний Омск» вчера писало, что он сейчас находится в Москве, где федеральные власти согласуют его кандидатуру.

Александр Мураховский работает врачом в разных омских больницах с 1995-ого года. С 2012-ого он также дважды избирался в городской совет от партии «Единая Россия».