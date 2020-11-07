Интрига вокруг президентских выборов в США приближается к развязке. Кандидат от демократов Джо Байден не исключил, что ему удастся получить больше голосов выборщиков, чем необходимо для победы. Тем временем его оппоненту президенту Дональду Трампу окружение советует готовиться к поражению.

Джо Байден уверен в том, что победит в ключевых штатах Пенсильвания и Джорджия. Об этом он сказал в обращении к сторонникам. Кандидат от Демократической партии рассчитывает, что ему удастся набрать голоса более 300т выборщиков – напомню, что для избрания нужно 270. Он также сказал, что не позволит приостановить подсчет голосов. Байден отметил, что ещё не готов объявить о своей победе, но цифры ясно говорят о том, что демократы выборы выиграют. Отмечу, что победа в Пенсильвании и Джорджии даст в общей сложности кандидату от демократов 36 голосов выборщиков. Он уже близок к получению необходимого числа голосов, над действующим президентом тучи сгущаются всё больше. Пока Трамп рассчитывает с помощью судов оспорить результаты выборов в ключевых штатах и добиться пересчета голосов его окружение советует ему готовиться к поражению на выборах. Речи, в которой он это признает, скорее всего не будет. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники. Трамп продолжит настаивать, как делает это последние дни что его победу на выборах украли, пишет газета. В том, что выборы кандидат от республиканцев проиграл, убеждены и многие члены республиканской партии, отмечает газета.

Выборы в США прошли в среду. Однако до сих пор имя нового президента страны не было объявлено.