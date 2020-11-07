Роспотребнадзор назвал общественный транспорт местом, где люди чаще всего заражаются коронавирусом

По оценкам главы ведомства Анны Поповой 80% всех инфицированных не соблюдали требования для предотвращения распространения COVID-19. По ее словам, эпидемиологическая ситуация в стране сейчас напряженная. Для снижения темпов заболеваемости она рекомендовала носить маски и избегать массовых скоплений людей, а также посоветовала россиянам проводить новогодние праздники дома или на даче.

Накануне в стране впервые выявили более 20 тысяч новых зараженных на сутки.

Академик РАН считает, что перчатки не защищают от заражения коронавирусом и могут представлять опасность для тех, кто их носит. Такое мнение «Эху Москвы» высказал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев. Помимо прочего, ношение резиновых перчаток небезобидно для кожи рук, добавил Виталий Зверев.