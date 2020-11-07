Памятные мероприятия в честь парада 7 ноября 1941 года пройдут сегодня в онлайне

Марш на Красной площади властям пришлось отменить из-за коронавируса.

Вторая волна эпидемии в России оказалась тяжелее первой – максимумы по заболеваемости и смертности от коронавируса постоянно обновляются, однако еще месяц назад власти не думали отказываться от традиционного праздника на Красной площади в честь 79-летия парада 7 ноября 1941 года. На мероприятия выделили 45 миллионов рублей, но неделю назад стало известно, что марш все же не состоится. При этом отменять фотовыставки и инсталляции на Арбате, Манежной и Красной площадях не стали. В мэрии обещают, что там будут следить за соблюдением мер безопасности. Акции пройдут и в интернете. Например, Музей Победы подготовил онлайн-выставку, которая откроется сегодня. В электронную экспозицию вошли около 100 оцифрованных документов. В подборке – вырезки из газет, архивные кадры, карты, плакаты и многое другое. А Государственный музей обороны Москвы проведет сегодня видео-лекцию под названием «Парад, изменивший историю».

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