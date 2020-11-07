В Центре имени Гамалеи анонсировали начало поставок вакцины от коронавируса «Спутник» для массовых прививок

В Минздраве, впрочем, пояснили, что речь все еще идет о вакцинации групп риска.

Поставки очередной партии вакцины в Москву и регионы начнутся уже сегодня – об этом агентству «Интерфакс» сказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он пояснил, что речь идет примерно о 6 тысячах дозах. На следующей неделе в общей сложности в центре пообещали поставить около 70 тысяч доз. Примерно 40% из них отправятся в Москву, остальная часть – в регионы.

В Минздраве отметили, что пока в первую очередь прививать «Спутником» будут врачей. О сроках начала массовой вакцинации в ведомстве не сказали. Президент Владимир Путин ранее не исключал, что она может стартовать в конце этого года.

В августе российские власти объявили о регистрации первой вакцины от коронавируса «Спутник». В настоящий момент она проходит третий этап клинических испытаний. В Москве в исследованиях примут участие 40 тысяч человек. Четверть из них получит «плацебо», то есть антитела от коронавируса у этой части добровольцев не выработаются.

В октябре сообщалось о регистрации второй вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор». В Роспотребнадзоре рассчитывают, что третья фаза испытаний препарата начнется уже на следующей неделе.