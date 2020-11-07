Окружение Дональда Трампа советует ему готовиться к возможному проигрышу выборов

Однако традиционная для таких случаев речь, в которой кандидат признает свое поражение, не готовится. Это утверждает газета «Вашингтон пост», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. По ее данным, в случае неудачи, республиканец, скорее всего, не будет признавать это в традиционном формате, а продолжит безосновательно утверждать, как он уже делает в течение нескольких дней, что победа была украдена, пишет издание.

Исход выборов окончательно не определен. Согласно общим подсчетам, соперник Трампа демократ Джозеф Байден близок к получению необходимых 270 голосов выборщиков. Он также поставил рекорд по числу отданных за него голосов избирателей — более 72 миллионов.

В своем обращении к нации, Байден заявил, что пока не готов объявлять о своей победе, но уверен, что выиграет эту гонку. По его словам, он может получить более 300 голосов выборщиков. Он отметил, что еще сутки назад отставал в Джорджии, а теперь там лидирует. Похожая ситуация в Пенсильвании, Аризоне и Неваде. Байден сказал, что не позволит остановить подсчет голосов. При этом он призвал сторонников к спокойствию и терпению, а весь народ к единству, пообещав представлять интересы всех американцев. Байден также заверил, что в случае своей победы с первого же дня начнет реализовывать план по борьбе с коронавирусом. Он подчеркнул, что не в силах спасти тех, кто уже скончался от опасной инфекции, но может предотвратить множество других смертей в ближайшие месяцы.