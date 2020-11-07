Байден пообещал после победы на выборах приступить к борьбе с пандемией и заняться восстановлением экономики

Джозеф Байден пообещал после победы на выборах и вступления в должность немедленно приступить к реализации плана борьбы с пандемией и заняться восстановлением экономики страны. Об этом кандидат на пост президента США от Демократической партии заявил, выступая перед сторонниками в штате Делавэр. Он обратил внимание на то, что темпы восстановления экономики, пострадавшей от пандемии, резко замедлились.

Исход выборов окончательно не определен. Согласно общим подсчетам, соперник действующего президента Дональда Трампа близок к получению необходимых для победы 270 голосов выборщиков. Он также поставил рекорд по числу отданных за него голосов избирателей — более 72 миллионов. Однако Трамп отказывается признавать возможное поражение и собирается вести дальнейшую битву за результаты в судах.