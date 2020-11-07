В Одессе сегодня день траура в связи со смертью писателя Михаила Жванецкого

В городе приспущены государственные флаги с траурными лентами. На сайте горсовета отмечается, что Жванецкий был «выдающимся одесситом, который прославил Одессу на весь мир», почетным гражданином Одессы и президентом Всемирного клуба одесситов, а также народным артистом Украины.

Как сказал его директор Олег Сташкевич, Жванецкий испытывал особые чувства к месту, где прошли его детство и юность, но похоронить его там сейчас не представляется возможным. Писатель будет похоронен в Москве. На каком конкретно кладбище, решит семья. Однако, уже известно, что в связи с эпидемиологической обстановкой прощание будет закрытым.

Артистов уровня Михаила Жванецкого не было на отечественной сцене и больше не предвидится. Об этом рассказал народный артист России, ведущий «Эха Москвы», режиссер Николай Тамразов, много лет знавший писателя. Как только Михаил Жванецкий в молодости приехал в Москву, он сразу проявил себя как прекрасный человек и талантливый сценический профессионал, добавил Николай Тамразов.