Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден пока не готов объявлять о своей победе. При этом, обращаясь к избирателям, он выразил уверенность, что выиграет эту гонку. По его словам, он может получить более 300 голосов выборщиков при необходимых 270. Он отметил, что еще сутки назад отставал в Джорджии, а теперь там лидирует. Похожая ситуация в Пенсильвании, Аризоне и Неваде. Он сказал, что не позволит, чтобы кто-то остановил подсчет голосов.

Бывший вице-президент подчеркнул, что заручился поддержкой избирателей в вопросах экономики, изменения климата, системного расизма и пандемии коронавируса и пообещал, что его администрация может спасти много жизней в ближайшие месяцы.

В заключении Байден призвал народ к единству и пообещал представлять интересы всех американцев.

В случае победы на выборах в США кандидат Джо Байден выстроит грамотную внешнюю политику, для этого у него есть богатый опыт и необходимые ресурсы. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал бывший посол США в России Майкл Макфол. Майкл Макфол подчеркнул, что не связан с предвыборной кампанией Байдена, поскольку не имеет на это права.